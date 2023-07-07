БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Начальник Польши» готовится к официальному введению польских войск на Западную Украину

«Начальник Польши» готовится к официальному введению польских войск на Западную Украину

Оливер Галич .   Лидер правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский в качестве единственного вице-премьера впервые принял участие в заседании правительства страны.

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