Звезды и эксперты объединятся на III Международном образовательном Конгрессе

В Москве в период со 2 по 3 апреля пройдет III Международный образовательный конгресс «Среднее профессиональное образование меняет бизнес» для образовательных организаций СПО, реализующих подготовку специалистов индустрии красоты.
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