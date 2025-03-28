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МИР ВОКРУГ МЕНЯ

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Звезды и эксперты объединятся на III Международном образовательном Конгрессе

Звезды и эксперты объединятся на III Международном образовательном Конгрессе

В Москве в период со 2 по 3 апреля  пройдет III Международный образовательный конгресс «Среднее профессиональное образование меняет бизнес» для образовательных организаций СПО, реализующих подготовку специалистов индустрии красоты.

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