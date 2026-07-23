Гавриков о возможном контракте Макара на 21 млн долларов в год: «В интересах «Колорадо» ему стоило бы взять меньше, наверное. Но если он может диктовать условия – почему нет?»

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков поделился мыслями касательно размеров контрактов в НХЛ . – Как ты оцениваешь нынешний рынок контрактов в НХЛ? Когда ты подписывал соглашение на 50 миллионов долларов, это казалось огромными деньгами.