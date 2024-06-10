🇫🇷🇪🇺 Постепенно приходят результаты выборов в Европарламент, и в отдельных странах уже начали реагировать на ожидаемый успех оппозиционных и националистических партий.
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🇫🇷🇪🇺 Постепенно приходят результаты выборов в Европарламент, и в отдельных странах уже начали реагировать на ожидаемый успех оппозиционных и националистических партий.
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