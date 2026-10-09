Левый берег
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Левый берег

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Владельцы магазина в Левобережном отправили бойцам СВО морепродукты

Большую часть гуманитарных грузов, которые направляют предприниматели для бойцов специальной военной операции (СВО), занимают продукты питания: владельцы магазинов, кафе и ресторанов, салонов красоты и автомастерских освоили отправку на передовую свежих овощей и фруктов, мяса, пирожных, тортов и выпечки.

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