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Алиев: счастлив, что открылась международная арена, и для меня в том числе

Алиев: счастлив, что открылась международная арена, и для меня в том числе

Чемпион Европы фигурист Дмитрий Алиев высказался о возвращении россиян на международные старты. «Не могу не порадоваться за ребят, которые сюда приехали, в том числе под нейтральным флагом.

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