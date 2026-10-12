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Российские силы ПВО за сутки уничтожили 646 дронов ВСУ

Российские силы ПВО за сутки уничтожили 646 дронов ВСУ

Российские системы ПВО за сутки ликвидировали 646 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 октября сообщили в Минобороны России.

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