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Военное обозрение

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Франция и Британия боятся потерять доступ к обещанным им Зеленским полезным ископаемым

Франция и Британия боятся потерять доступ к обещанным им Зеленским полезным ископаемым

Российское наступление продолжается, территории освобождаются.

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