Обычно при наблюдениях экзопланет астрономы получают лишь усредненный «отпечаток» их атмосфер. Увидеть, что происходит на отдельных участках, сложнее.
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