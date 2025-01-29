Суд вынес решение по делу главы администрации Рязани Виталия Артемова

Советский районный суд города Рязани рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении главы администрации города Рязани Виталия Артемова, привлекаемого к административной ответственности за совершение административного правонарушения.
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