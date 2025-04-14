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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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Российские войска наступают в Сумской области, а укреплений нет – деньги разворовали

Российские войска наступают в Сумской области, а укреплений нет – деньги разворовали

ВС РФ продолжают продвижение на территории Сумской области. Так, большая часть Басовки уже находится под контролем российских подразделений.

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