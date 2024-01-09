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Тренер Тедеско опроверг слова об отстранении "Спартака" от участия в Лиге Европы

Тренер Тедеско опроверг слова об отстранении "Спартака" от участия в Лиге Европы

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Доменико Тедеско в интервью "Спорт-Экспрессу" опроверг слова о том, что поддержал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить московский "Спартак" от участия в Лиге Европы.

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