Тренер Тедеско опроверг слова об отстранении "Спартака" от участия в Лиге Европы

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Доменико Тедеско в интервью "Спорт-Экспрессу" опроверг слова о том, что поддержал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить московский "Спартак" от участия в Лиге Европы.