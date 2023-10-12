Бывший генсекретарь РФС Воробьев: в УЕФА показали свою несостоятельность

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить юношеские сборные России до участия в международных турнирах.
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