СК: арестовано имущество директора парка «Патриот» Ахмедова и генерала Шестерова

Имущество директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и другого фигуранта дела о мошенничестве, заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова арестовали.
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