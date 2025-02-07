Бондарчук появился на публике после увольнения — быстро убежал от прессы

Режиссер пришел на презентацию нового сезона онлайн-кинотеатра. Федор Бондарчук пресс-служба мероприятияНа прошлой неделе в СМИ попала новость о том, что Федор Бондарчук покинул совет директоров «Ленфильма».
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