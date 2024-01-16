ВС РФ поразили пять пунктов дислокации ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев 16 января сообщил, что российские военные поразили пять пунктов временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
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