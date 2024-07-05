Совет Европы готовит диверсию против законов России РИА Новости/Доминик Бутен Вчера 9,1K прочитали Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выступила с заявлением о создании специального военного трибунала над руководством России.
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