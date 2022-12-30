The Bell

253 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alla sergeyeva
    Ждем комментария Минобороны!Провоенные каналы...
  • анатолий панов
    А где вы суки были? когда 8лет бандеровщина уничтожала Донбасс.Год войны для Укр...
  • Александр
    Им же хуже! Медведев назад не пустит! Так и сказал.Сколько россиян в...

Крах GE и политическая теория денег: 5 лучших книг о финансах второй половины года

Крах GE и политическая теория денег: 5 лучших книг о финансах второй половины года

Финансовая мысль движется в обратном направлении с рынками: чем сильнее акции падают, тем больше запрос на объяснение происходящего и желание понять, что будет дальше, и тем меньше частных инвесторов, готовых раскачивать акции через соцсети.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх