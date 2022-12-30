Крах GE и политическая теория денег: 5 лучших книг о финансах второй половины года

Финансовая мысль движется в обратном направлении с рынками: чем сильнее акции падают, тем больше запрос на объяснение происходящего и желание понять, что будет дальше, и тем меньше частных инвесторов, готовых раскачивать акции через соцсети.
Финансовая мысль движется в обратном направлении с рынками: чем сильнее акции падают, тем больше запрос на объяснение происходящего и желание понять, что будет дальше, и тем меньше частных инвесторов, готовых раскачивать акции через соцсети.
Свежие комментарии