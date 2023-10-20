Собчак и Morgenshtern* обвинили в спонсировании ХАМАС

Журналистка Ксения Собчак арендовала площадку для интервью с рэпером Morgenshtern. Гостиница в ОАЭ, где арендовала номер Собчак для интервью, принадлежит людям, спонсирующим ХАМАС, сообщает Telegram-канал Mash.
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