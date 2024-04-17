В Краснодаре уволили хирурга, пришившего ребёнку откушенное собакой лицо. Специалисты уже назвали уникальной операцию.
НА КУБАНИ ХИРУРГ ПРИШИЛ РЕБЁНКУ ОТКУШЕННОЕ СОБАКОЙ ЛИЦО И БЫЛ УВОЛЕН
Комментарии
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Евгений Михайлов
Завкафедрой медуниверситетета самого гнать в три шеи, а Дикарева восстановить с извинениями.
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6 час.
Роман Маряшин
Вот из за такого-то руководства и лечат сложные болячки то в германии, то в израиле, а своих не то что поддержать, ещё и увольняют гореодминистраторы! Сам врач хреновый и другим пакостит!
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6 час.
VV
Vladimir Vlasov
Вот такие врачи должны быть завкафедрами, а не эта козлина, которая сейчас на этой должности.
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6 час.
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