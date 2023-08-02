Военное обозрение

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Президент Чехии разрешил 14 гражданам страны присоединиться к ВСУ

Президент Чехии разрешил 14 гражданам страны присоединиться к ВСУ

Информацией о том, что на стороне Украины воюет огромное количество иностранных наемников, сегодня трудно кого-то удивить.

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