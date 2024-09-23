Депутаты ищут камеры в кабинетах после видео с проституткой. «Всплеск шпиономании»

Baza: депутаты Госдумы обратились к специалистам для поиска камер в кабинетахПресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости Депутаты Госдумы начали искать в своих кабинетах скрытые камеры и «жучки» после публикации видео якобы с коммунистом Денисом Парфеновым и проституткой, сообщила Baza.