Руководитель правительства Германии Олаф Шольц выразил готовность оказывать долгосрочную поддержку в укреплении Вооруженных сил Украины после завершения конфликта.
Шольц выразил готовность помогать в укреплении ВСУ после завершения конфликта
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VK
Valeriy Korolev
Как помогать концлагеря построить?
Ответить
22 час.
Виктор Онегин
Шольц ещё в войнушку не наигрался? Всё что от Украины им полагается они возьмут. На ВОСХОДЕ мировая перестройка ,а он всё с "дырявым унитазом" расстаться не может.
Ответить
21 час.
Виктор Онегин
Не могу понять о чём немцы думают? Кому нужна сильная армия,если мир впереди. Надо думать как бы в кювет не улететь на повороте. Ау немецкий народ помогите Шольцу заботиться о вас.!
Ответить
21 час.
Свежие комментарии