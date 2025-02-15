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Шольц выразил готовность помогать в укреплении ВСУ после завершения конфликта

Шольц выразил готовность помогать в укреплении ВСУ после завершения конфликта

Руководитель правительства Германии Олаф Шольц выразил готовность оказывать долгосрочную поддержку в укреплении Вооруженных сил Украины после завершения конфликта.

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Комментарии
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Valeriy Korolev
Как помогать концлагеря построить?
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22 час.
Виктор Онегин
Шольц ещё в войнушку не наигрался?  Всё что от Украины им полагается они возьмут. На ВОСХОДЕ мировая перестройка ,а он всё с &quot;дырявым унитазом&quot; расстаться не может.
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21 час.
Виктор Онегин
Не могу понять о чём немцы думают? Кому нужна сильная армия,если мир впереди. Надо думать как бы в кювет не улететь на повороте. Ау немецкий народ помогите Шольцу заботиться о вас.!
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21 час.
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