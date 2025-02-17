❗️ В Симферополе 135 домов остались без тепла и горячей воды По информации «Крымтеплокоммунэнерго», проводится ремонт на сетях горячего водоснабжения по улице 1 Конной Армии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ В Симферополе 135 домов остались без тепла и горячей воды По информации «Крымтеплокоммунэнерго», проводится ремонт на сетях горячего водоснабжения по улице 1 Конной Армии.