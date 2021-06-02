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Немец был в шоке, когда узнал размер пенсий в России

Немец был в шоке, когда узнал размер пенсий в России

Немецкий журналист по имени Томас, побывав в России, решил сравнить уровень жизни пенсионеров в нашей стране и в Германии.

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Наум Наумов
Зачем же одинокий пенсионер в Германии снимает квартиру 70 м²?!
Татьяна Петрова
Это взято для сравнения с российской трёшкой, вероятно. У нас не так и мало одиноких пенсионеров живущих в таких квартирах, особенно льготников.
Наум Наумов
Да. Все эти расчёты, от лукавого.
Наталья Горбунова (иванова)
Зачем же сравнивать кукиш в кармане? Ты приезжай, поживи здесь месяц на нашу пенсию, да не в Питере, где разные субсидии, а в глубинке, в Оренбурге, например, когда из своих 16 тысяч я за коммуналку плачу 8 тысяч и мне в день остаётся на расходы 266 рублей в день. Вот тогда и плачь за своих германских пенсионеров,заботник.
Татьяна Петрова
Наталья, а где у нас не дают субсидий на оплату жилья? Скидки предоставляются если размер платежа составляет более 22 % общего дохода пенсионера. А, как вы пишете, у вас 50%. Кто кого обманывает?
Сергей ЮгЗапСиб
Все индивидуально, даже взять двух соседей пенсионеров и то ощутимая разница, если один при должности был, а другой г0вяхии пинал. Да, кстати, сегодня за майскую коммуналку рассчитался - 2411,01. Откуда у вас по 8 тысяч, в двухэтажном коттедже живёте?
Татьяна Петрова
Псковская область. Двушка. Коммуналка 2340.
Сергей ЮгЗапСиб
Алтайский край, двушка, 48 метров. В разных регионах оплата практически одинакова. Кое-кто большые выдумщики, сейчас они дизлайков наставят.
Нина Толкачева
2411 - это и отопление, и капремонт, и вывоз мусора, и газ, и вода, и электричество, и услуги УК?! У меня двушка, 42 кв.м, в Туле. 3530 руб. в месяц, причем у меня мало уходит на оплату электроэнергии (последняя квитанция - 114 руб.).
Нина Толкачева
Не поняла, отчего немец был в шоке: от маленьких пенсий российских пенсионеров или оттого, что они живут лучше немецких?
Сергей ЮгЗапСиб
Нина Толкачева, за все услуги, капремонт и ОДН.
Галина Смирнова (Морозова)
Какая чушь! У меня пенсия 10300, а квартплата-8-9тысяч. придётся работать до смерти, чтобы выжить.
Сергей ЮгЗапСиб
У вас квартира больше 100 кв метров? И субсидию лень оформить?

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