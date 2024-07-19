Мужчину на Камчатке лишили водительских прав из-за употребление запрещенных веществ

Жители Вилючинска могут быть уверены, что их безопасность на дорогах обеспечена. Городская прокуратура провела тщательное расследование нарушений правил дорожного движения и выявила серьезные проблемы у одного из местных жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии