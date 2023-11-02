Словно скользит по льду: Tesla показала тесты четырехколесного рулевого управления Cybertruck

Инженеры Tesla проводят испытания четырехколесного рулевого управления Cybertruck / © Joe Tegtmeyer Четырехколесное рулевое управление (4WS) — технология, обеспечивающая рулевое управление не только передних колес автомобиля, но и задних, чтобы создавать более узкий и точный радиус поворота.