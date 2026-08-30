Стефания Маликова удивила сафари-нарядом за 2,5 млн рублей

Стефания Маликова, дочь певца Дмитрия Маликова, отправилась на сафари в Африке в роскошном наряде стоимостью 2,5 миллиона рублей.
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