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Царьград

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Стефания Маликова удивила сафари-нарядом за 2,5 млн рублей

Стефания Маликова удивила сафари-нарядом за 2,5 млн рублей

Стефания Маликова, дочь певца Дмитрия Маликова, отправилась на сафари в Африке в роскошном наряде стоимостью 2,5 миллиона рублей.

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