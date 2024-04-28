Хлеб с начала года в столице практически не подорожал

Хлеб и хлебобулочные изделия в Москве с начала года практически не подорожали. Рост составил 0,1%. Такое заявление сделали специалисты Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области, пишут «РИА Новости».
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