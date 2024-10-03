Артём Жога стал полпредом в Уральском федерально округе. Чем он запомнился Донбассу?

Вечером 2 октября уже несколько недель циркулирующие слухи стали реальностью. Артём Жога получил назначение на Урал, став полномочным представителем президента в одном из главных военно-промышленных федеральных округов России.
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