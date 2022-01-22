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Грунтовые воды топят дома жителей Забайкалья

В селах Забайкальского края продолжается выход грунтовых вод. По словам главы Шелопугинского района Василия Балагурова, которые 21 января цитирует пресс-служба правительства региона, вода вышла в двух домах Шелопугино и одном в селе Малый Тонтой.

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