Грунтовые воды топят дома жителей Забайкалья

В селах Забайкальского края продолжается выход грунтовых вод. По словам главы Шелопугинского района Василия Балагурова, которые 21 января цитирует пресс-служба правительства региона, вода вышла в двух домах Шелопугино и одном в селе Малый Тонтой.
В селах Забайкальского края продолжается выход грунтовых вод. По словам главы Шелопугинского района Василия Балагурова, которые 21 января цитирует пресс-служба правительства региона, вода вышла в двух домах Шелопугино и одном в селе Малый Тонтой.
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