Барнаул в День города отправил пять автомобилей в зону СВО

Отправка стала 27‑й по счету — всего город передал 61 единицу техники и почти 487 тонн помощи В День города Барнаула, 5 сентября, состоялась очередная отправка транспортных средств и гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции и для жителей новых российских регионов.
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