ИБ-эксперт Бедеров: место "Глаза Бога" займут более опасные украинские аналоги

Если Telegram-бот для пробива "Глаз Бога" будет закрыт, на его место придут украинские аналоги с более опасными наборами информации, использование которых, к тому же, может быть растолковано как содействие терроризму.
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