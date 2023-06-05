Несекретные материалы

14 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Клюянов
    В. Путин: "А мы ещё не начинали, вот."Белгородская обла...
  • Александр
    А какой ценой? Просветите нас.Белгородская обла...
  • Виктор маслов
    Вас чего то не туда понесло.Мы вроде говорим о временах правления Путина или я ошибаюсь?Белгородская обла...

Юрий Селиванов: Им еще сильно повезло, что они воюют с Россией, а не с англосаксами

Юрий Селиванов: Им еще сильно повезло, что они воюют с Россией, а не с англосаксами

Юрий Селиванов: Им еще сильно повезло, что они воюют с Россией, а не с англосаксами То, что в нынешнем Киеве называют «массированными бомбардировками» даже отдаленно на них не похожеКиевская власть, только что учинившая разбойное нападение на Белгородскую область, в ходе которой не пострадал ни один российский военный объект, зато были разрушены дома мирных жителей и было немало пострадавших, жалостливо запричитала о «самой массированной бомбардировке Киева с начала боевых действий».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх