Юрий Селиванов: Им еще сильно повезло, что они воюют с Россией, а не с англосаксами То, что в нынешнем Киеве называют «массированными бомбардировками» даже отдаленно на них не похожеКиевская власть, только что учинившая разбойное нападение на Белгородскую область, в ходе которой не пострадал ни один российский военный объект, зато были разрушены дома мирных жителей и было немало пострадавших, жалостливо запричитала о «самой массированной бомбардировке Киева с начала боевых действий».