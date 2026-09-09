Pennsylvania is suing TikTok over 'addictive' features -- but that's messier than it sounds

Pennsylvania Attorney General Dave Sunday is accusing TikTok of deceptive age ratings and addictive design features that harm children.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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