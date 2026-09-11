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Царьград

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Удары России по заводам Киева идут один за другим. Но что поменялось на фронте? Есть хорошие новости

Удары России по заводам Киева идут один за другим. Но что поменялось на фронте? Есть хорошие новости

Поступили хорошие новости с фронта. Есть изменения в лучшую сторону после ударов по киевским заводам, что идут один за другим.

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