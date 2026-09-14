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Компактный проектор с поворотным шарниром за $164. Представлен OBE C5 Pro

Компактный проектор с поворотным шарниром за $164. Представлен OBE C5 Pro

Новинка получила автоматическую настройку изображения и встроенную акустику на 10 Вт Компания OBE представила в Китае проектор C5 Pro с разрешением 1920 × 1080 пикселей и встроенным поворотным механизмом.

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