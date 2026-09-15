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«Единая Россия» поддержала ввод пятидневной учебной недели

«Единая Россия» поддерживает ввод пятидневной учебной недели. Об этом 15 сентября заявила замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алёна Аршинова.

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