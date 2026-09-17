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Нигматуллин: «Зенит» — психологическая травма Латышонка»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре вратаря «Балтики» Евгения Латышонка в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

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