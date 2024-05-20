Ремонт в ванной комнате при минимуме вложений

Минимум финансовых вложений и максимум удовольствия от результата. Большую часть керамической, фарфоровой и каменной плитки в ванной комнате действительно легко покрасить, но, по словам эксперта Бена Томсона, она «может не подходить для помещений с высокой влажностью или интенсивным движением людей».