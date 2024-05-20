С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Герметик,специально предназначенный для плитки???Так плитку то уже покрасили!!! Бредятина какая тоРемонт в ванной к...
  • ZmeY T
    Acura это honda премиальная ))10 японских автом...
  • людмила макарова
    ПопробуюУкоренение розы п...

Ремонт в ванной комнате при минимуме вложений

Ремонт в ванной комнате при минимуме вложений

Минимум финансовых вложений и максимум удовольствия от результата. Большую часть керамической, фарфоровой и каменной плитки в ванной комнате действительно легко покрасить, но, по словам эксперта Бена Томсона, она «может не подходить для помещений с высокой влажностью или интенсивным движением людей».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Алексей
Герметик,специально предназначенный для плитки???Так плитку то уже покрасили!!! Бредятина какая то
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх