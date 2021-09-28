Что-то пошло не так: коронавирус не ослабел за 2 года

Человечеству пора смиряться с мыслью, что средняя продолжительность жизни упадёт на 10 лет — такое безрадостное заявление сделала главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
Человечеству пора смиряться с мыслью, что средняя продолжительность жизни упадёт на 10 лет — такое безрадостное заявление сделала главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
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