Месси забил 20-й гол в сезоне МЛС, упрочив лидерство в гонке бомбардиров. У Мусы из «Далласа» 18 мячей

Форвард « Интер Майами » Лионель Месси забил гол в матче с «Сан-Диего» (2:2). Это 20-й мяч 39-летнего аргентинца в сезоне МЛС, и он упрочил лидерство в гонке бомбардиров, опережая Петара Мусу из « Далласа », на счету которого 18 голов.