Юрист раскритиковала инициативу приравнять малолетних мигрантов к инвалидам: «За чей счет?»

МОСКВА, 23 октября, ФедералПресс. Общественность потрясла инициатива уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, который предложил приравнять детей мигрантов к детям-инвалидам из-за их «особых образовательных потребностей».
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