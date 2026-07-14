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Звезда комедии «Спортлото-82» Светлана Аманова: почему всесоюзная любимица ушла в тень и выбрала одиночество

Звезда комедии «Спортлото-82» Светлана Аманова: почему всесоюзная любимица ушла в тень и выбрала одиночество

После оглушительного успеха комедии «Спортлото-82» Светлане Амановой прочили международную славу и карьеру в кино, однако актриса предпочла съёмочной площадке сцену Малого театра, а личным драмам — осознанное одиночество.

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