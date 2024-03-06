Опасное произведение: почему после съёмок «Мастера и Маргариты» скончалось 20 актёров Алёна ЮрьеваСъемки и спектакли по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» всегда окутаны таинственностью и трагедией.
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