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Опасное произведение: почему после съёмок «Мастера и Маргариты» скончалось 20 актёров

Опасное произведение: почему после съёмок «Мастера и Маргариты» скончалось 20 актёров

Опасное произведение: почему после съёмок «Мастера и Маргариты» скончалось 20 актёров Алёна ЮрьеваСъемки и спектакли по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» всегда окутаны таинственностью и трагедией.

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