В Туле поддержали проект о бесплатных адвокатах для испытателей ядерного оружия

30 мая на 61-м заседании Тульской областной Думы рассматривался вопрос «О внесении изменений в Закон Тульской области «О регулировании отдельных отношений в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью».
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