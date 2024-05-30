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Тульские новости

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В Туле поддержали проект о бесплатных адвокатах для испытателей ядерного оружия

В Туле поддержали проект о бесплатных адвокатах для испытателей ядерного оружия

30 мая на 61-м заседании Тульской областной Думы рассматривался вопрос «О внесении изменений в Закон Тульской области «О регулировании отдельных отношений в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью».

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