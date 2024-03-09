В Кривом Роге заявили о повреждении промпредприятия

Одно из промпредприятий на территории Кривого Рога получило повреждения в результате взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местной администрации Александра ВилкулаПо словам чиновника, минувшей ночью на территории предприятия возник пожар, последствия которого в настоящее время ликвидируют.