В Кривом Роге заявили о повреждении промпредприятия

Одно из промпредприятий на территории Кривого Рога получило повреждения в результате взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местной администрации Александра ВилкулаПо словам чиновника, минувшей ночью на территории предприятия возник пожар, последствия которого в настоящее время ликвидируют.
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