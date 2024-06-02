На всей территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

Экстренное прекращение подачи электроэнергии затронуло всю территорию Украины. О введении отключений электричества по всей стране сообщил Сергей Коваленко, директор компании Yasno (является частью украинского энергохолдинга ДТЭК).
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