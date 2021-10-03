Про историю "блогера" Руслана Бобиева

Политика как она естьПолитикаПро историю "блогера" Руслана Бобиева В истории "блогера" Руслана Бобиева есть несколько интересных выводов. Давайте по пунктам. Есть гнусное фото.Вернуться к статье114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSergej KostinНадо трясти МГУ, ВШЭ и им подобные рассадники не пуганных идиотов как своих так и приезжих баранов. Прививать им уважение к России, к вере, которую исповедуют ее граждане, уважение к законам России. Заставить всех уважать Россию надо с того, что бы внутри государства ни у кого не возникало бы даже мысли не уважать веру или закон. За неуважение к веры жестко наказывать. ОДНОЗНАЧНО ДЕПОРТИРОВАТЬ.Серж ЮжанинИ гнать палками до трапа самолета !Евгений ПоповЭтим колом или на него афедроном!Sergej KostinАбсолютно согласен.ЕБЕлена Бресловалучше кнутомСветлана СвободнаяРазвелось мрази...ЕЕкатеринаКогда у русского молчания истекает срок годности – оно взрывается. Власти следует об этом помнить.Игорь ТкачукИдрака - раком, Бобика - на цепь в конуру!Игорь ТкачукИдрака - раком в задэ, Бобика - на цепь в конуру!ПавелЗзаварзин"Блогеров" и блогеров - в зону. Будет чище без врагов и тунеядцев.Обозреватель ПсковКомментировать
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