Политика как она есть

38 385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван
    <i>Комментарий скрыт</i>Анжелика в Госдум...
  • Сергей Чукланов
    И эти кадры будут решать задачи государства...Анжелика в Госдум...
  • Сергей Чукланов
    И эти кадры будут решать задачи государства...Анжелика в Госдум...

Про историю "блогера" Руслана Бобиева

Про историю "блогера" Руслана Бобиева

В истории "блогера" Руслана Бобиева есть несколько интересных выводов. Давайте по пунктам. Есть гнусное фото.

Вернуться к статье
114
Обсудить
Sergej Kostin
Надо трясти МГУ, ВШЭ и им подобные рассадники не пуганных идиотов как своих так и приезжих баранов. Прививать им уважение к России, к вере, которую исповедуют ее граждане, уважение к законам России. Заставить всех уважать Россию надо с того, что бы внутри государства ни у кого не возникало бы даже мысли не уважать веру или закон. За неуважение к веры жестко наказывать. ОДНОЗНАЧНО ДЕПОРТИРОВАТЬ.
Серж Южанин
И гнать палками до трапа самолета !
Евгений Попов
Этим колом или на него афедроном!
Sergej Kostin
Абсолютно согласен.
Елена Бреслова
лучше кнутом
Светлана Свободная
Развелось мрази...
Екатерина
Когда у русского молчания истекает срок годности – оно взрывается. Власти следует об этом помнить.
Игорь Ткачук
Идрака - раком, Бобика - на цепь в конуру!
Игорь Ткачук
Идрака - раком в задэ, Бобика - на цепь в конуру!
ПавелЗзаварзин
"Блогеров" и блогеров - в зону. Будет чище без врагов и тунеядцев.
Обозреватель Псков

Картина дня

наверх