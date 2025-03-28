Говорить о запуске диалога РФ и США по стратегической стабильности преждевременно -- замглавы МИД РФ

Москва, 27 марта /Синьхуа/ -- Говорить о возможности запустить диалог между Россией и США по стратегической стабильности преждевременно, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, слова которого приводит ТАСС.
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